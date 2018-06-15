Португальский футболист Криштиану Роналду заключил сделку с испанским следствием, согласившись на два года тюрьмы условно и штраф в 18,8 млн евро за уклонение от уплаты налогов, передает Интерфакс со ссылкой на El Mundo.

Как отмечает издание, согласно испанским законам, условный срок может стать реальным, если игрок мадридского «Реала» нарушит закон в течение двух лет отбывания наказания.

33-летнего португальца, который в пятницу 15 июня, как ожидается, сыграет за свою сборную на чемпионате мира в России в матче против Испании, обвиняли в сокрытии от налоговой службы примерно 14,7 млн евро. Ему грозило до пяти лет тюрьмы.

Роналду настаивал, что не нарушал закон и не пытался уклониться от уплаты налогов.

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