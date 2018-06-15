Президент США Дональд Трамп поделился с лидером КНДР Ким Чен Ыном номером своего личного мобильного телефона. Об этом он заявил журналистам в Вашингтоне, передает Reuters.

По словам Трампа, он сделал это, чтобы Ким, если потребуется, смог связаться с ним напрямую. «Теперь он может набрать мне, если у него будут какие-нибудь проблемы, а я могу позвонить ему», — добавил глава государства. Он рассказал, что 17 июня намерен провести телефонный разговор с лидером Северной Кореи.

Отвечая на вопрос журналистов, американский президент также отметил, что не давит на Пхеньян по вопросу соблюдения прав человека, так как не хочет начала ядерной войны, передает CNN. «Потому что я не хочу видеть, как ядерное оружие уничтожает вас и вашу семью (…) Если бы мы воевали, миллионы человек бы погибли», — сказал он.

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