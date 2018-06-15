Сборная Уругвая обыграла команду Египта со счетом 1:0 в матче первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу.

Как передает ТАСС, встреча группы A прошла в Екатеринбурге.

Гол на 90-й минуте забил Хосе Мария Хименес.

Встречу пропустил лидер сборной Египта Мохаммед Салах, который в среду приступил к тренировкам в общей группе после перерыва, связанного с травмой. В четверг главный тренер команды Эктор Купер высказал уверенность, что форвард сыграет в первом матче своей команды на турнире. Салах в текущем сезоне забил 43 мяча за «Ливерпуль» во всех турнирах и стал лучшим бомбардиром чемпионата Англии с 32 голами. На его счету в составе сборной Египта 33 забитых мяча в 57 играх.

Во втором туре сборная Египта 19 июня в Санкт- Петербурге встретится с командой России, уругвайцы на следующий день в Ростове-на-Дону сыграют с саудовцами. Чемпионат мира завершится 15 июля.

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