Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вновь призвал к реформированию структуры ООН.

Как передает «Анадолу», выступая на предвыборном митинге в Стамбуле, глава государства назвал несправедливой систему формирования Совета Безопасности ООН.

По мнению Эрдогана, все государства мира должны иметь возможность участвовать в работе СБ ООН. «Судьба мирового сообщества не может находится в руках пяти постоянных членов Совбеза ООН»,- подчеркнул турецкий лидер.

Президент подчеркнул, что проблемы в деятельности ООН не позволяют всемирной организации противостоять насущным проблемам, в том числе, политике террора, проводимой Израилем на оккупированных землях Палестины.

«Турция проводит активную политику противодействия политике Израиля. Убийства палестинцев, в том числе детей, не должны оставаться без ответа», — сказал Эрдоган.

Президент далее привлек внимание к ситуации на севере Ирака, где турецкая армия предпринимает шаги по уничтожению объектов террористов PKK.

«ВВС Турции наносят удары по объектам террористов в районе иракского Кандиля. Власти Турции оказывают посильную поддержку армии», — сказал президент.

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