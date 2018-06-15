США вводят 25-процентную пошлину на товары из КНР.

Это затронет примерно десятую часть китайского импорта в Америку, заявил Дональд Трамп.

Уточняется, что новые сборы коснутся импорта китайских товаров, которые содержат индустриально значимые технологии, на сумму 50 миллиардов долларов.

«Соединенные Штаты не могут больше терпеть потерю нашей технологии и интеллектуальной собственности из-за несправедливых экономических действий», — сказал американский лидер.

Если КНР ответит на это, Вашингтон введет дополнительные ввозные пошлины. Данные меры призваны стать первым шагом в восстановлении торгового баланса с КНР, в котором сейчас наблюдается огромный дефицит США, заключил Трамп.

В Пекине уже заявляли, что незамедлительно ответят на любые протекционистские меры США.

Ранее сообщалось, что новые тарифы вступят в силу после публикации списка товаров.

Кроме того, США намерены 30 июня объявить о мерах по ограничению инвестиций и дополнительному контролю над экспортом технологий для китайского бизнеса.

Minval.az