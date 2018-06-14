Доминик Джозеф Фонтана, который был барабанщиком Элвиса Пресли, скончался в возрасте 87 лет. Об этом, как пишет «Газета.ру», сообщает ABC News со ссылкой на супругу музыканта.

По данным телеканала, Фонтана умер у себя дома в штате Теннесси.

Как отмечается, супруга музыканта также добавила, что он относился ко всем, как к своим друзьям.

Доминик Джозеф Фонтана, который был барабанщиком Элвиса Пресли, скончался в возрасте 87 лет. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на супругу музыканта.

По данным телеканала, Фонтана умер у себя дома в штате Теннесси.

Как отмечается, супруга музыканта также добавила, что он относился ко всем, как к своим друзьям.

Фонтана присоединился к команде Элвиса Пресли в 1955 году и участвовал в создании песен «Blue Suede Shoes» и «Jailhouse Rock». При этом Пресли и Фонтана работали вместе около 14 лет. Барабанщик также снимался в нескольких фильмах, вместе с Пресли. В 2009 Фонтана включили в Зал славы рок-н-ролла.

В 1983 году музыкант издал иллюстрированную книгу «Д.Дж. Фонтана помнит Элвиса» о его годах работы с Пресли.

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