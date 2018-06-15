Эту картину считают классикой. Большинство поклонников до сих пор называют ее лучшей мелодрамой, снятой во времена Советского Союза.

Зрителей покорила романтическая история любви подростков Ромы и Кати, мечтающих быть вместе, несмотря на предрассудки окружающих. Фильм получился искренний, но мало кто знает, как сложились судьбы актеров, занятых в нем, пишет StarHit.

Никита Михайловский стал известным в 16 лет, после того как сыграл в картине «Вам и не снилось…» главного героя Рому. Актер много снимался до 1990 г. и воплотил на экране немало ярких образов.

Однако трагическая судьба героя отразилась на его жизни: в возрасте 26 лет Никите поставили страшный диагноз – лейкоз. Михайловский оставил кино и уехал на лечение в Великобританию.

Ему была нужна пересадка костного мозга. Во всем мире собирали деньги на операцию. Борис Ельцин, Гарри Каспаров и бывший премьер-министр Англии Маргарет Тэтчер также отправили Никите пожертвования.

Но лечение в лучших клиниках не помогло. Здоровье актера ухудшалось, и 24 апреля 1991 г. он умер. Михайловскому было всего 27 лет.

Главная героиня Катя, которую сыграла в картине Татьяна Аксюта, многим запомнилась обаятельной девочкой, готовой на любые жертвы ради своего Ромы. Однако, несмотря на то что кинолента «Вам и не снилось…» принесла актрисе небывалую популярность, она все еще испытывает к ней противоречивые чувства.

«На премьерных показах, где мы должны были присутствовать, на других смотрела, а на себя – только сквозь пальцы», – отмечала она. При этом актрисе пришлось нелегко: «Люди порой были очень назойливыми, это ужасно».

До середины 1980-х гг. Асюта часто играла в кино. Одной из самых заметных ее ролей в этот период стало перевоплощение в фильме «Сказка странствий».

Но постепенно Татьяна отдалилась от мира кино и все больше времени стала посвящать театру. В последний раз она появилась на больших экранах в 1997 г., когда сыграла эпизодическую роль в ленте «Маленькая принцесса». Ныне Татьяна ведет драматический кружок в Детском доме творчества в парке «Сокольники».

На момент съемок в ленте «Вам и не снилось…» Лидия Федосеева-Шукшина уже была знаменитой актрисой. В фильме ей досталась роль мамы Ромы, которая не принимает юношескую любовь сына.

Актриса воплотила неоднозначный образ. Она не раз признавалась, что не считает свою героиню плохой. По ее мнению, эта женщина – разлучница, но в некоторых ситуациях она сохраняет доброту и понимание.

При этом, хоть и был фильм самым любимым у нее, Шукшина пережила немало трудных минут из-за него. «Мои дети были очень недовольны ролью: им не понравился мой персонаж. Они называли меня злой и противной, не разговаривали со мной», – рассказывала актриса.

Да и в жизни ее преследовали испытания. Старшая дочь Анастасия Воронина-Франсишку попала в тюрьму, а позже высказывала претензии в адрес знаменитой матери.

Другая наследница актрисы – Ольга Шукшина – в 2013 г. предъявила права на квартиру, которая принадлежит Лидии Николаевне. И родным с трудом удалось разрешить все возникшие противоречия.

Ирине Мирошниченко в картине досталась роль мамы Кати, которая всеми силами пытается помочь дочери. В ток-шоу, посвященном «Вам и не снилось…», актриса сказала, что сценарий сразу же понравился ей, и она сразу приняла решение сниматься.

После этого, несмотря на невероятную востребованность в кино, Мирошниченко надолго приостановила творческую деятельность. В середине 2000-х она перестала выходить на сцену театра и не появлялась в популярных фильмах, что сильно взволновало поклонников.

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