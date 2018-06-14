Турция разрабатывает новый ударный беспилотник «Акынджи», который поступит на вооружение к 2020 году.

Как передает «Анадолу», испытания нового беспилотника производства компании Baykar Machine запланированы на 2019 год.

Первый полет БПЛА, при создании которого использованы сугубо отечественные технологии, намечен на первый квартал будущего года.

Генеральный директор компании Baykar Machine Халук Байрактар в беседе с «Анадолу» отметил, что активную поддержку процессу создания беспилотника оказывают научно-исследовательские центры. Работы проводятся по пяти основным инженерным направлениям.

Байрактар сообщил, что ударный беспилотник «Акынджи» сможет подниматься на высоту до 40 тысяч футов и нести полезный груз в объеме до 1350 кг. Новый БПЛА сможет оставаться в воздухе до 24 часов и наносить удары по воздушным целям.

Глава компании напомнил, что летательный аппарат Bayraktar TB2 производства Baykar Machine уже три года успешно используется ВС Турции и жандармерией. БПЛА Bayraktar TB2 налетали уже 50 тысяч часов.

«Турция входит в число шести стран мира, производящих ударные БПЛА с электронной системой наведения умных бомб», — сказал Байрактар.

По его словам, беспилотник Bayraktar TB2 может подниматься на высоту 20 тысяч футов, нести полезный груз массой до 150 кг и находится в воздухе до 24 часов.

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