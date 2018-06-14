Новый таможенный пост (ТП) будет построен на границе Азербайджана и Грузии, заявил начальник отдела по организации таможенного контроля Государственного таможенного комитета Самед Гаралов.

«Новый таможенный пост будет построен на территории села Садыхлы Агстафаинского района Азербайджана», — сказал С.Гаралов в четверг на семинаре для журналистов «Таможня Азербайджана — сегодня и завтрашние вызовы».

Как передает Интерфакс, новый ТП будет построен при финансовой поддержке Азиатского банка развития.

«Новый ТП сократит на 40% нагрузку, выпадающую на таможенный пост «Красный мост». Кроме того, здесь будет осуществляться совместный контроль азербайджанских и грузинских соответствующих структур, что в свою очередь приведет к еще быстрому обслуживанию лиц, переходящих границу», — отметил он.

С.Гаралов добавил, что новый пост будет обслуживать лиц, переходящих границу пешим ходом, так и автомобили, занимающиеся перевозками пассажиров и грузов.

Minval.az