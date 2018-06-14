Генеральная ассамблея ООН на специальной сессии приняла резолюцию по международной защите палестинского народа.

Генассамблея отклонила предложение США о включении в документ поправки, предполагающей осуждение ХАМАС.

За резолюцию высказались 120 стран. Против проголосовали 8 государств. Еще 45 стран воздержались от участия в голосовании.

Генсеку ООН Антониу Гутерришу предписано в течение 60 дней после принятия упомянутой резолюции представить предложения о мерах по обеспечению безопасности, защиты и благополучия палестинского гражданского населения, находящегося в израильской оккупации, включая письменный доклад относительно международного механизма защиты.

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