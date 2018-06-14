У Анджелины Джоли появился серьезный повод для переживаний. Дело в том, что судья, ведущий ее бракоразводный процесс, официально предупредил актрису: она рискует потерять опеку над своими шестью биологическими и приемными детьми! Судья потребовал, чтобы она кардинально пересмотрела график свиданий детей с их отцом Брэдом Питтом, с которым она ведет затянувшийся бракоразводный процесс. В противном случае, опека над детьми будет передана Питту. Об этом сообщает 7Дней со ссылкой на издание DailyMail, в распоряжении которого оказались судебные документы.

Такого поворота в своем бракоразводном процессе Анджелина никак не ожидала. Эта ситуация возникла из-за того, что этим летом Джоли будет работать в Лондоне, где она снимается в сиквеле фильма «Малефисента». Конечно, Джоли и раньше уезжала со своими «чадами» из Лос-Анджелеса, где и она, и Питт живут на постоянной основе. Но теперь стало известно, что ей предстоят многомесячные съемки в Великобритании, в то время, как Брэд подписал контракт на работу над новым проектом в США. И когда Анджелина заявила, что увозит детей с собой, Брэд возмутился. А когда Джоли проигнорировала его точку зрения, он обратился в суд.

На самом деле, как пояснил юрист Анджелины — Дэвид Гласс, ситуация, когда суд позволяет себе вмешиваться в регулирование опеки над детьми на данной стадии процесса — редчайший случай. По всей видимости, Высший Суд Лос-Анджелеса счел, что данный случай требует экстремального вмешательства. В итоге Джоли предписали обеспечить график общения Питта с детьми. В июне, когда Питт еще сможет находиться в Лондоне, он будет видеться с ними там: с середины месяца — по 4 часа в день, с 27 июня по 1 июля — по 10 часов в день, в июле – снова по 4. А в конце июля суд потребовал, чтобы Анджелина отпустила детей на неделю к отцу в Лос-Анджелес. Затем он обязан вернуть их в Лондон — к 29 августа. А потом — вскоре снова забрать их — до слушания их дела в суде, которое состоится 13 августа.

Как пояснил судья, он считает недопустимым и крайне вредным для психики детей поведение одного из родителей (имея ввиду Джоли), когда второго родителя лишают доступа к его «чадам». Тем более, что такое поведение Анджелины не имеет никакого разумного объяснения – ведь и психологи, и суд давно признали, что общество Питта не представляет для детей абсолютно никакой опасности.

Minval.az