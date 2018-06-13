Депутат грузинского парламента от оппозиционной партии «Единое национальное движение» принимал участие в расправе над азербайджанцем, жителем Марнеули. Об этом, как передает «Минвал» со ссылкой на «Новости — Грузия», сообщает прокуратура Грузии.

Утром сотрудники прокуратуры уже задержали мэра Марнеули Темура Абазова, представители правящей партии «Грузинская мечта». Он обвиняется в унизительном и бесчеловечном обращении с жителем города Эльчином Алахвердиевым.

Расследование началось после того, как накануне «Студия монитор», занимающаяся журналистскими расследованиями, обнародовала сюжет, который шокировал телезрителей и пользователей фейсбука. Сюжет посвящен издевательствам над жителем Марнеули, который во время акций протеста в Тбилиси нецензурно выразился в отношении председателя правящей партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили и мэра Марнеули Темура Абазова. За это его заставили публично извиниться, обругать собственную жену, а затем умыться собственной мочой.

Как сообщает прокуратура, кроме мэра по делу задержана еще группа лиц. Кроме того, начато оформление обвинения в отношении депутата парламента, задержание которого закон запрещает.

«По обвинению в унизительном и бесчеловечном обращении в отношении Эльчина Алахвердиева задержан мэр муниципалитета Марнеули Темур Абазов. Кроме того, за факт избиения этого же гражданина началось уголовное преследование в отношении депутата парламента Грузии, члена партии «Единое национальное движение» Азера Сулейманова, члена сакребуло Марнеули от партии «Грузинская мечта» Рамина Алахвердиева и родственника мэра Марнеули, гражданина Э.Г.», — заявил на брифинге прокурор Джарджи Циклаури.

«Проведенное по делу следствие установило, что 10 июня 2018 года Эльчин Алахвердиев, обиженный на мэра Марнеули Темура Абазова, осуществил прямой эфир в социальной сети фейсбук, находясь в Тбилиси, на проходившей на проспекте Руставели акции протеста, и нанес словесное оскорбление супруге Темура Абазова.

В тот же день, в ночное время, с ним связался член партии «Единое национальное движение» Рагим Аскеров, который попросил о встрече. По его просьбе они встретились в офисе партии ЕНД который расположен в Марнеули на улице Руставели. Там так же находились депутат парламента от ЕНД Азер Сулейманов, член сакребуло Марнеули от партии «Грузинская мечта» Рамин Алахвердиев, родственник мэра Э.Г. и другие лица.

Депутат парламента Азер Сулейманов потребовал у Эльчина Алахвердиева объяснить, по чьему заданию он сделал эту заявление в прямом эфире. Затем Рамин Алахвердиев и гражданин Э.Г. нанесли ему физическое оскорбление.

После этого, члены сакребуло Марнеули Джеихун Чоидаров и Рамин Алахвердиев отвезли пострадавшего в так называемый ресторан «ЖЖБ», где их ждал мэр Марнеули Темур Абазов. Сразу после того, как Эльчин Алахверидев вошел, Темур Абазов плюнул ему в лицо и нанес физическое оскорбление, затем заставил выйти на фейсбуке в прямой эфир, извиниться перед ним и словесно оскорбить собственную супругу. Под конец мэр Марнеули насильственным путем заставил Эльчина Алахвердиева помочиться в стакан и обмыть мочой лицо.

Темур Абазов задержан по второй части подпункта «а» и «е» 1443 статьи УК Грузии, что предусматривает наказание в виде лишения свободы от 5 до 10 лет. В настоящее время он находится в следственном изоляторе;

Обвинение, выдвинутое против Рамина Алахвердиева и гражданина Э.Г. по статье 126 УК предусматривает наказание в виде тюремного заключения на срок до 2 лет.

В отношении депутата парламента Азера Сулейманова было вынесено постановление по статье 126 УК Грузии о предании уголовной ответственности, которое будет представлено согласно нормам и срокам, предусмотренным Уголовно-Процессуальным кодексом. Эта статья предусматривает наказание в виде двух лет лишения свободы.

По делу продолжаются интенсивные следственные мероприятия для выявления других лиц, причастных к преступлению», — сказано в сообщении прокуратуры.

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