Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева заявила в интервью «Говорит Москва», что интимные связи россиянок с приезжающими в страну иностранцами зачастую влекут негативные последствия.

«Потом ходят ко мне в комитет такие, плачут девочки, что ребенка увезли, забрали и так далее, — отметила она. — Я бы хотела, чтобы в нашей стране женились по любви, неважно какой национальности, которые бы были граждане России, которые бы строили хорошую семью, жили бы дружно, рожали детей и воспитывали их».

Плетнева добавила, что после Олимпиады-1980 в стране появилось множество матерей-одиночек. По ее словам, дети, появившиеся в результате таких отношений, страдают «еще со времен советской власти», в особенности, если они результат межрасовых связей. «Мы своих детей должны рожать. Я не националист, но тем не менее», — заявила депутат.

Чемпионат мира по футболу 2018 года стартует 14 июня в Москве матчем сборной России и Саудовской Аравии. Игры в течение месяца, до 15 июля, будут проходить еще в десяти городах России: Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Калининграде, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Волгограде и Саранске.

Minval.az