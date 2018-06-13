Президент России Владимир Путин сообщил, что Москва готовится к следующему визиту президента Азербайджана Ильхама Алиева в РФ 30 августа.

«Что касается наших двусторонних отношений, то мы основательно обсудим и позанимаемся этим 30 августа в ходе вашего визита в Россию. Но до этого времени наши коллеги будут готовить ваш визит в Россию. Но уже можно сказать, что отношения развиваются очень успешно», — цитирует Путина РИА Новости.

Алиев, в свою очередь, поблагодарил Путина на приглашение.

«Наши отношения развиваются, развиваются очень успешно. За прошлый год у нас рост товарооборота — 34,4%, за первый квартал этого года — еще почти 19%. Это очень хороший темп, который нам нужно поддержать», — сказал Путин.

В свою очередь, И.Алиев также отметил успешное развитие отношений между странами.

«Сегодня хорошая возможность также обменяться мнениями по текущим вопросам нашей повестки дня, которая достаточно обширная… Мы видим хорошие результаты: наше политическое взаимодействие на очень высоком уровне, мы надежные друзья и партнеры», — сказал Алиев.

Кроме того, азербайджанский лидер сообщил о росте грузопотока из России через Азербайджан по коридору «Север-Юг».

На встрече лидеров двух стран присутствуют министр иностранных дел России Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и глава Минэкономразвития Максим Орешкин. С азербайджанской стороны во встрече участвуют глава МИД Эльмар Мамедъяров, министр экономического развития Шахин Мустафаев и посол Азербайджана в РФ Полад Бюльбюльоглу, отмечает RNS.

Minval.az