Цена биткоина резко подорожала после незначительного падения и поднялась до нового максимума — выше 35 тысяч долларов, свидетельствуют данные CoinDesk.

Так, стоимость криптовалюты выросла на 5% и в пике составила около 35,7 тысячи долларов.

Аналитики считают, что стоимость биткоина может достичь 146 тысяч долларов за монету

По состоянию на декабрь в мире было добыто около 19 миллионов биткоинов, а в 2021 году их число достигнет 21 миллиона. Однако спрос продолжит превышать предложение, и в следующем году криптовалюта продолжит дорожать.

При этом из-за забытых паролей или повреждения оборудования для майнинга навсегда утеряны от трех до пяти миллионов биткоинов.

Minval.az