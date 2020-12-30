Министерство здравоохранения Украины заключило контракт на поставку в максимально короткий срок 1,8 млн доз вакцины от коронавируса, произведенной китайской компанией Sinovac Biotech. Об этом сообщил в среду офис президента Украины Владимира Зеленского.

«Во исполнение задания президента Украины Владимира Зеленского министерство здравоохранения заключило контракт на поставку на территорию Украины в максимально короткие сроки вакцины производства компании Sinovac Biotech против респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2», — говорится в сообщении.

Minval.az