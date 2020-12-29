Медики в Пакистане выявили во вторник три случая заражения более агрессивным штаммом коронавируса, обнаруженным ранее в Великобритании, сообщила в Twitter пресс-служба департамента здравоохранения и социального развития провинции Синд.

По имеющимся данным, 12 человек, вернувшихся в Пакистан из Великобритании, прошли обязательное тестирование на коронавирус. Шесть образцов дали положительный результат, а три показали 95%-ное совпадение с новой разновидностью генома вируса. Все случаи выявлены в Карачи.

Департамент здравоохранения провинции продолжает устанавливать круг людей, имевших контакты с инфицированными.

Minval.az