Пожилой израильтянин умер в понедельник от сердечного приступа после получения прививки от коронавируса компании Pfizer, предварительная проверка не выявила взаимосвязи c вакцинацией, сообщил Минздрав Израиля.

«75-летний мужчина с севера страны, страдающий сердечным и онкологическим заболеваниями, у которого в прошлом было несколько сердечных приступов, был вакцинирован этим утром против коронавируса и умер дома вскоре после вакцинации», — говорится в сообщении пресс-службы минздрава.

Ведомство создало специальную комиссию по расследованию несчастного случая, которую возглавил руководитель отдела безопасности и качества министерства здравоохранения.

«Первичная проверка не выявила связи между несчастным случаем и вакциной, кампания вакцинации продолжается», — отмечается в сообщении минздрава.

Массовая вакцинация населения от COVID-19 началась в Израиле 20 декабря. На первом этапе вакцину получили медработники, студенты-медики, сотрудники гериатрических заведений и представители органов власти, которые должны своим примером побудить граждан вакцинироваться. На втором этапе проходит вакцинация граждан старше 60 лет и людей из групп риска.

Minval.az