Находящиеся в больнице пациенты с COVID-19 должны оставаться в медучреждении до полного выздоровления, если получают лечение, которое потенциально может спровоцировать мутацию коронавируса. Об этой опасности в разговоре с РИА Новости предупредила профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.

«С положительным тестом на COVID-19 надо долечиваться, а не домой выписывать. Даже если больше нет угрозы для жизни», — сказала она.

По ее словам, врачам необходимо наблюдать за пациентами, которым требуется продолжительное лечение, и фиксировать, с какими остаточными вирусами они отправляются домой.

Minval.az