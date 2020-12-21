Датское правительство приняло решение откопать 4 млн норок, которые были убиты и похоронены из-за обнаружения у них мутировавшего коронавируса, и после это сжечь их тушки. Об этом информирует агентство Bloomberg.

Отмечается, что после захоронения на военном полигоне на западе страны в результате образования газов при разложении, останки норок стали подниматься на поверхность земли.

Местные жители опасаются, что этот инцидент может привести к заражению питьевой воды и озера, находящегося в 200 метрах от полигона.

В конечном итоге правительство Дании приняло решение извлечь останки животных, чтобы впоследствии сжечь их, это произойдет в мае 2021 года.

Minval.az