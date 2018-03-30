Папа римский Франциск не отрицал существование ада, заявили в Ватикане вечером 29 марта, опровергая публикацию в итальянской газете La Repubblica. Издание сообщило, что понтифик 27 марта в беседе с основателем издания итальянским журналистом Эудженио Скальфари, заявил, что «ада нет, а есть исчезновение грешных душ». При этом папа Франциск пояснил, что грешники, которые после смерти каются, получают прощение. Об этом сообщает «Немецкая волна».

93-летний Скальфари описывал разговор по памяти, и не одна из цитат не является дословной, заявили в Ватикане, отметив, что беседа проходила не в рамках интервью. Согласно учению католической церкви, «души людей, впавших в смертные грехи, нисходят во ад и терпят за учиненные ими грехи наказания».

Это уже не первый раз, когда Ватикан опровергает сообщения, появляющиеся после разговора папы Франциска с Скальфари. Так, в 2014 году в Ватикане опровергли утверждение о том, что понтифик якобы не исключает поиск некого «решения» для безбрачия католических священников

Minval.az