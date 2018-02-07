Правящая партия ФРГ ХДС (Христианско-демократический союз) направила письмо в посольство России в Германии с требованием переснять известный советский телесериал «Семнадцать мгновений весны»из-за «положительного образа советского шпиона Штирлица».

«Сериал полностью искажает историческую действительность и формирует недостоверные образы порядочных офицеров Вермахта и фейковый героический образ советского шпиона Штирлица. Авторское видение создателей произведения наносит вред будущим отношениям Германии и России. Мы требуем переснять сериал по сценарию, который будет написан или, в крайнем случае, согласован с депутатами Бундестага и министрами федерального правительства», — говорится в письме.

«Думаю, России следует согласиться на предложенные условия, чтобы наладить наши отношения. Это будет несложно. У нас уже имеется положительный опыт, когда с докладами, одобренными БНД (Федеральная разведывательная служба Германии), с трибуны Бундестага выступали школьники из Нового Уренгоя, — заявил федеральный депутат от земли Баден-Вюртемберг Йенс Штелле.