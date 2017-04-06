Глава Пентагона Джеймс Мэттис предложит президенту США Дональду Трампу ударить по Сирии крылатыми ракетами. Об этом в четверг, 6 апреля, согласно информации «Ленты.ру», сообщил телеканал CBS, сославшись на собственные источники.

По словам ведущего Дэвида Мартина, министр обороны представит главе государства ряд вариантов вооруженного реагирования на химическую атаку в сирийской провинции Идлиб. «Мэттис проинформирует Трампа во Флориде о некоторых вариантах, один из которых — удар крылатыми ракетами с кораблей ВМС США», — сообщил он.