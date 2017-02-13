Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о создании министерства транспорта, связи и высоких технологий.

Новое министерство возглавит Рамин Гулузаде, занимавший должность министра связи и высоких технологий Азербайджана, сообщает официальный сайт главы государства.

Кабинету министров поручено в двухмесячный срок подготовить проект Положения о министерстве транспорта, связи и высоких технологий, а также предложения о структуре и общей численности сотрудников министерства и представить Президенту Азербайджана; в двухмесячный срок подготовить предложения по приведению в соответствие актов Президента Азербайджана и представить Президенту Азербайджана; в трехмесячный срок обеспечить приведение в соответствие нормативно-правовых актов Кабмина и проинформировать Президента Азербайджана; проконтролировать приведение в соответствие нормативно-правовых актов центральных органов исполнительной власти и в течение пяти месяцев проинформировать Президента Азербайджана об исполнении; решить вопросы, вытекающие из этого распоряжения.

Минюсту поручено обеспечить в связи с созданием министерства транспорта, связи и высоких технологий приведение в соответствие нормативно-правовых актов центральных органов исполнительной власти и актов нормативного характера и проинформировать Кабмин.