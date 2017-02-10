Известная ведущая закрывшегося телеканала ANS TV Ганира Аташова, которой был запрещен выезд из страны, покинула Азербайджан.

Как сообщают СМИ, Аташова обратилась в суд и соответствующие органы для снятия запрета на выезд из страны, в результате чего соответствующие органы, не дожидаясь решения суда, приняли решение о снятии запрета на выезд. Сообщается, что Аташова уехала за границу.

Журналистка заявила, что в настоящее время направляется в Египет, откуда планирует отправиться в Турцию. По словам Ганиры Аташовой, она получила приглашение на работу в Стамбуле.

Напомним, что Аташевой был запрещен выезд из Азербайджана вместе с группой журналистов закрытого телеканала ANS из-за уголовного дела, возбужденного в Следственном управлении по тяжким преступлениям Генеральной прокуратуры.