Министр экономики Микаил Джаббаров встретился с вице-губернатором — председателем Правительства Астраханской области России Денисом Афанасьевым.

Как сообщили в министерстве экономики, на встрече было подчеркнуто, что между Азербайджаном и отдельными регионами России, в том числе Астраханской областью, осуществляется успешное экономическое сотрудничество.

Была подчеркнута важность поощрения взаимных инвестиционных возможностей, расширения сотрудничества между субъектами бизнеса. Было отмечено, что совместные инициативы и организуемые деловые мероприятия вносят вклад в укрепление экономического партнерства. Стороны обменялись мнениями об укреплении региональных экономических связей, расширении сотрудничества в промышленной, торговой, транспортной, логистической, гуманитарной и других сферах.

В целях дальнейшего развития связей между бизнес-кругами были проведены обсуждения вопросов усиления деятельности деловых платформ.