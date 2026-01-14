Российский публицист Анастасия Миронова заявила, что президент США Дональд Трамп теоретически может решиться на похищение главы Чечни Рамзана Кадырова. Соответствующее мнение она высказала в своём Telegram-канале.

По словам Мироновой, после появления в медиа и соцсетях призывов к американскому лидеру «попробовать похитить» Кадырова, подобный сценарий мог привлечь внимание администрации США. Она предположила, что окружение Трампа способно представить главу Чечни как фигуру, связанную с террористической деятельностью на территории Соединённых Штатов.

В таком случае, считает публицист, Кадыров может повторить судьбу президента Венесуэлы Николаса Мадуро, в отношении которого, по сообщениям СМИ, была проведена операция США.

Миронова иронично отметила, что советники могут дезинформировать Трампа, связав Кадырова с терактом на бостонском марафоне 2013 года, после чего его «можно будет не найти». В завершение она подчеркнула, что Кадыров — «какой-никакой, а наш», и предостерегла от подобных публичных провокаций.