Президент США Дональд Трамп прокомментировал телефонные переговоры с лидером России Владимиром Путиным и анонсировал личную встречу с ним.

«Я только что завершил телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, и он был очень продуктивным. Президент Путин поздравил меня и Соединённые Штаты с великим достижением мира на Ближнем Востоке — тем, о чём, как он сказал, мечтали веками. Я действительно считаю, что успех на Ближнем Востоке поможет нам в переговорах по достижению окончания войны между Россией и Украиной.

Президент Путин поблагодарил первую леди, Меланию, за её участие в работе с детьми. Он был очень признателен и сказал, что это будет продолжено. Мы также посвятили значительную часть разговора вопросам торговли между Россией и Соединёнными Штатами после окончания войны с Украиной.

В завершение звонка мы договорились, что на следующей неделе состоится встреча наших высокопоставленных советников. Первые заседания со стороны США будут возглавлены госсекретарём Марко Рубио совместно с другими лицами, которые будут назначены. Место встречи будет определено позже.

Президент Путин и я затем встретимся в согласованном месте — в Будапеште, Венгрия, чтобы посмотреть, сможем ли мы положить конец этой “бесславной” войне между Россией и Украиной. Завтра я встречусь с президентом Зеленским в Овальном кабинете, где мы обсудим мой разговор с президентом Путиным и многое другое. Я считаю, что сегодняшний телефонный разговор принёс большие результаты» — написал он в соцсети.