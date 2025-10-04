Экс-министр экономической безопасности Санаэ Такаити одержала победу на выборах нового председателя правящей Либерально-демократической партии Японии (ЛДП). Это открывает ей путь к посту премьер-министра — впервые в истории страны во главе кабинета может встать женщина.

64-летняя уроженка префектуры Нара известна как убежденный консерватор. В своей политической карьере Такаити выступала против легализации однополых браков, отрицала возможность женского наследования японского престола и активно поддерживала пересмотр 9-й статьи конституции, которая ограничивает создание вооруженных сил. Она также неоднократно посещала токийский храм Ясукуни, что вызывает критику в Азии, и является членом националистической организации «Ниппон кайги», отрицающей военные преступления Японии в первой половине XX века. По образованию — специалист в области кибербезопасности.

ЛДП подошла к смене лидера в условиях острой политической турбулентности. На выборах в верхнюю палату парламента 20 июля правящий блок ЛДП и партии «Комэйто» утратил большинство — второе подряд крупное поражение после октябрьских выборов в нижнюю палату. Партия также не смогла удержать позиции на выборах в столичное законодательное собрание.

Премьер-министр Сигэру Исиба, потерявший поддержку, в ближайшие дни подаст в отставку. Новый глава правительства будет избран парламентом. Такаити придется решать ключевой вопрос — как обеспечить стабильность: договариваться с оппозицией или расширять правящую коалицию.