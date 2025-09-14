Как сообщалось ранее, президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился в поселке Гырмызы Базар Ходжавендского района с жителями поселков Гырмызы Базар, Гадрут и села Сос.

Глава государства побеседовал с жителями.

Жительница: Добро пожаловать.

Президент Ильхам Алиев: Спасибо, и вам добро пожаловать.

Жительница: Добро пожаловать, хвала Аллаху за этот день, мы положили конец 30-летней тоске.

Президент Ильхам Алиев: Добро пожаловать. Положили конец.

Жительница: Да ниспошлет Аллах Вам здоровья.

Президент Ильхам Алиев: Спасибо.

Житель: Уважаемый президент, добро пожаловать.

Жительницы: Да поможет Вам Аллах.

Президент Ильхам Алиев: Большое спасибо.

Другой житель: Добро пожаловать. Дороги, по которым Вы проезжаете, земли, на которые ступает Ваша нога, превращаются в рай.

Президент Ильхам Алиев: Спасибо.

Житель: Вы вернули нам земли, которые находились под оккупацией 30 лет, Вы вернули нам нашу землю, нашу Родину.

Президент Ильхам Алиев: Так и есть. И вы добро пожаловали.

Житель: Большое спасибо, мы Вам благодарны.

Жительница: Да хранит Вас Аллах.

Президент Ильхам Алиев: Спасибо, рад вас видеть. Салам алейкум.

Житель: Добро пожаловать, да поможет Вам Аллах.

Жители: Спасибо. Добро пожаловать, да поможет Вам Аллах, да ниспошлет Аллах Вам здоровья. Спасибо за сегодняшний день, да дарует Аллах Вам здоровья. Все это сделали Вы.

Президент Ильхам Алиев: Действительно мы переживаем исторические дни. Поздравляю вас от всей души.

Жители: Большое спасибо.

Президент Ильхам Алиев: Вы уже обосновались на родной карабахской земле. Сюда на встречу пришли жители нескольких сел. Сегодня я побывал в нескольких селах, поездка продолжится и завтра. Весь Карабах уже находится под полным контролем. Как вам известно, эта территория была освобождена от оккупантов два года назад. Именно в эти дни, 19-20 сентября, наша доблестная Армия положила конец сепаратизму. Тем самым сепаратизм был искоренен, и Азербайджан полностью восстановил свой суверенитет. Успешно реализуется и программа «Великое возвращение». Примерно через два месяца мы будем отмечать пятилетний юбилей нашей исторической Победы.

История последних пяти лет – это история Победы, наша славная история, и я рад, что вы уже приехали и обосновались на родной земле, земле своих предков. Здесь для вас созданы все условия: построены, отремонтированы дома, есть все условия – вода, газ, электричество, отопление, школы, медпункты, дороги. Самое главное, это — родной Карабахский край. Это живописные места, повсюду горы, леса, родники, много воды. То есть здесь есть все условия, чтобы просто комфортно жить, строить и созидать, растить детей, дать им хорошее воспитание. Отныне азербайджанский народ будет жить в условиях мира.

Жители: Аминь.

Президент Ильхам Алиев: Но для того, чтобы жить в условиях мира, конечно же, нужна была сила. Да упокоит Аллах души всех наших шехидов. Знаете, мы много лет старались урегулировать карабахский конфликт мирным путем. Но у армянской стороны, у тех, кто стоял за ней, были другие намерения. Они не собирались возвращать наши земли. Они и те, кто стоял за ними, руководители великих держав, подбадривая их, словно хотели сделать эту оккупацию постоянной. Но они не смогли учесть одного – это воля, сила азербайджанского народа, его привязанность к Родине, храбрость, героизм азербайджанского солдата и единство нашего народа. Они не смогли учесть этого. Если бы руководство Армении вовремя прислушалось к моим словам и по своей воле покинуло наши земли, то не было бы необходимости во Второй Карабахской войне, в антитеррористической операции и у нас не было бы более трех тысяч шехидов.

Жители: Да упокоит Аллах их души.

Президент Ильхам Алиев: Да упокоит Аллах их души. Однако погибнуть за Родину, конечно же, большой подвиг, и мы будем вечно помнить о них, будем вечно чтить их память.

Сегодня мы собрались в этом прекрасном карабахском крае. Главная причина этого — единство нашего народа, воспитавшего молодое поколение в духе патриотизма. Мы доказали всему миру, что мы сильный, волевой народ. Мы одержали победу на поле боя, всегда были готовы к миру. Но мир должен был быть справедливым, основанным на международном праве и исторической справедливости. История последних пяти лет показала, что никакая внешняя сила не смогла повлиять на нашу волю. Сентябрьские события 2023 года, антитеррористическая операция еще раз показали, что никто не может встать на нашем пути. Потому что наше дело – правое, мы сражались за свою землю. Мы не заримся на земли других стран, но никому не уступим и пяди своей земли, и мы это доказали. Сегодня весь мир по праву признает азербайджанский народ народом-победителем. 44 дня и один день – ни одна страна за последние 80 лет не одерживала такой абсолютной, полной и справедливой победы. Мы гордимся этим. Гордимся тем, что как боролись, сражались на войне, так же строим и созидаем в мирных условиях. Армяне разорили наши земли. Они сровняли с землей села и города, в которых вы жили. Условия, в которых они сами жили, были такими, что, как говорится, ни один уважающий себя человек никогда не стал бы там жить. Но посмотрите, за пять лет мы построили города, села, мосты, тоннели, водохранилища, электростанции. То есть, масштабы строительства в Карабахе и Зангезуре не имеют аналогов в мире. Главное, чтобы азербайджанский народ жил спокойно, счастливо и в мирных условиях. Поздравляю вас.

Где вы жили во время оккупации?

Жительница: Мы жили в Мингячевире.

Жители: Да ниспошлет Аллах Вам здоровья. Большое спасибо. Да хранит Вас Аллах.

Житель: Господин президент, мы Вам очень благодарны за то, что Вы подарили нам эту радость, эти чувства. Да хранит Аллах наше государство, Вас и наш Флаг. Да здравствует Азербайджан! Как Вы сказали, Карабах – это Азербайджан!

Другой житель: Большое спасибо, да хранит Вас Аллах. Места, куда Вы ступаете, превращаются в рай. Сегодня мы вернулись на свои земли, на земли наших предков, по которым тосковали 30 лет. Выражаем Вам свою признательность. Дай Аллах Вам долгих лет жизни, здоровья.

Президент Ильхам Алиев: Где вы жили во время оккупации?

Житель: Мы некоторое время жили в Бейлягане, а потом переехали в Баку. Хвала Всевышнему за сегодняшний день. Дай хранит Вас Аллах, мы будем вечно жить на наших землях.

Президент Ильхам Алиев: Теперь вы вернулись на родные земли. А вот эти девушки, кажется, никогда не видели этих мест, не так ли? Но все равно вернулись. Где вы жили?

Девушка: Мы жили в Гарадаге, Локбатане.

Президент Ильхам Алиев: Эти места курортные — и воздух, и вода.

Жительница: Здесь очень красиво, воздух очень чистый. Мои внуки отдыхают здесь уже пятый день.

Президент Ильхам Алиев: Слава Аллаху.

Жители: Да ниспошлет Аллах Вам здоровья.

Житель: Мы все благодарим Вас за то, что Вы сделали для народа. Большое спасибо. Железный кулак на месте!

Президент Ильхам Алиев: Спасибо.