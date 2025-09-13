Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган получил в подарок новую модель турецкого электромобиля Togg T10F.

Автомобиль был передан главе государства членами совета директоров Togg во дворце Долмабахче, где находится его рабочий офис. Эрдоган совершил тест-драйв голубого электромобиля с президентским гербом и ознакомился с техническими особенностями машины.

После тестовой поездки машину официально вручили президенту министр промышленности и технологий Мехмет Фатих Каджыр и председатель совета директоров Togg Фуат Тосъялы. На церемонии также присутствовал глава Управления по связям при администрации президента Бурханеттин Дуран.