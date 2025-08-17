Борис Джонсон охарактеризовал саммит на Аляске как один из самых неприятных моментов в современной дипломатии. Он высказал резкую критику в колонке для The Daily Mail, заявив, что встреча между президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Путиным, которого он назвал нелегитимным лидером страны, прошла в отвратительной атмосфере.

По словам Джонсона, сам факт приветствия Путина на американской земле, организация для него красной дорожки и приглашение в президентский лимузин выглядели как унижение международных демократических принципов. Он считает шокирующим предоставление российскому руководителю площадки для распространения лживых заявлений о причинах войны против Украины.

Джонсон охарактеризовал эту встречу как «самый тошнотворный эпизод» в истории дипломатии и предположил, что Путин намеренно пытался одновременно подлизаться к Трампу и унизить его.

В то же время, несмотря на критику, британский политик признал мужество Трампа в решении провести встречу с Путиным. По словам Джонсона, лидер США пошел на риск ради возможности достичь будущих соглашений с Россией. Однако результат саммита ясно показывает амбиции Путина: контроль над Украиной и превращение ее в «вассальную державу Москвы».

Джонсон также указал на реакцию прессы на итог встречи, подчеркнув, что многие заголовки говорят о том, что выгода от переговоров досталась только Путину, тогда как Трамп остался ни с чем. Это, по мнению бывшего премьера, может подтолкнуть главу Белого дома к усилению давления на российского лидера с целью изменить ситуацию.