Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев предложил российской стороне провести очередной раунд переговоров на следующей неделе. Об этом он заявил в своём обращении.

По его словам, секретарь СНБО Рустам Умеров доложил, что направил соответствующее предложение Москве. «Переговорную динамику нужно увеличивать. Нужно делать всё, чтобы достичь прекращения огня. И российской стороне нужно перестать уклоняться от решений», — подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что в настоящее время ведётся работа над очередным обменом. Президент также выразил мнение, что для остановки конфликта необходима встреча лидеров стран.