Верховный лидер Ирана Али Хаменеи отреагировал на израильские удары и пообещал «суровое наказание».

«О, Великая иранская нация!

Сегодня на рассвете сионистский режим протянул свою грязную и кровавую руку в преступлении на нашей любимой земле, обнажив свою злобность больше, чем когда-либо, нацелившись на жилые районы. Теперь этот режим должен ожидать сурового наказания. Ряд командиров и ученых погибли в результате атак противника. Этим преступлением сионистский режим приготовил себе горькую и мучительную судьбу, и он обязательно ее встретит», — сказал Али Хаменеи.