Азербайджанец стал жертвой израильских «черных трансплантологов», которые вышли на него через интернет. 27-летнему гражданину Азербайджана в Кении вырезали почку и пересадили ее гражданину Германии, а взамен обещанных $20 тысяч заплатили всего $15 тыс. Мужчина попытался вытребовать с них всю обещанную сумму, но посредники перестали выходить на связь с жертвой.

Корреспондент Minval нашел мужчину, пострадавшего от рук израильских трансплантологов. Им является Эльбрус Аббасов (имя по понятным соображениям изменено — ред.).

Пострадавший признался, что решился на столь отчаянный шаг, оказавшись в безвыходной ситуации — его семья оказалась в долгах из-за тяжелой болезни десятимесячного ребенка, которому был поставлен диагноз «внутричерепное давление».

О своем решении стать донором он никому не рассказал — ни родным, ни друзьям. Теперь об этом знает только его супруга. В январе этого года мужчина разместил в одной из групп доноров в социальной сети Facebook объявление о продаже своей почки. Спустя короткое время с ним связались неизвестные посредники, которые попросили удалить публикацию и продолжить общение в мессенджере Telegram.

Там для него был создан личный, закрытый канал — доступ к нему имел только он и организаторы сделки. По словам мужчины, посредников было двое. Они представились, как Таня и Микаэль. Все переговоры велись с ними исключительно в переписке: ни одного телефонного звонка, ни одной личной встречи. О том, как выглядят посредники, Аббасов тоже не имеет никакого представления. Даже есть подозрения, что Таня и Микаэль могут быть одним и тем же человеком.

Посредники взяли на себя организацию поездки: купили авиабилет на его имя, забронировали трансфер и номер в отеле. Все детали и информацию о перечислении средств он получал через переписку.

«Я выехал из страны 10 февраля этого года, 26 марта меня прооперировали и 5 апреля я вернулся в Азербайджан. Они вывозят доноров по одному, поэтому других доноров я не видел»,- говорит Аббасов.

Азербайджанца поселили в Serena Hotel в Найроби. Все время, пока он находился в Кении, еженедельно, по понедельникам, на банковский счет кенийского банка ему перечислялось по $500. Этих денег хватало на оплату проживания в гостинице.

По прибытии в Кению у Аббасова были взяты необходимые анализы. Сдал он их прямо на втором этаже торгового центра Rupa’s Mall, в медицинской лаборатории Metropolis Labs. И только после того, как донор подошел, его позвали в клинику. Другие анализы уже проводились в медучреждении, Medical hospital.

В госпитале Аббасова встретили медики, с которыми он общался посредством мобильного переводчика. В процессе общения Аббасов узнал, что оперировать его будут израильские врачи. Одного из них звали Абу Ахмед. Все, что происходило до операции, донор помнит отчетливо, но вот после операции все было как в тумане.

По словам нашего собеседника, период восстановления после операции оказался крайне тяжёлым. Все десять дней, что он провёл в госпитале, ему регулярно вводили трамадол — мощный наркотический анальгетик, который погружал его в бессознательное состояние, лишь бы он не чувствовал боли.

Однако избавление от физических мук обернулось новой бедой: организм быстро привык к препарату, и уже после выписки, вернувшись в отель, Аббасов продолжал принимать трамадол при малейших приступах боли.

После операции Аббасов узнал, что ему не выплатили обещанный остаток – $5 тыс., которые должны были перечислить в конце трансплантации. Донору перечислили только $15 тысяч, хотя как он узнал позже, донорская почка стоила около $ 200 тыс. Так он вернулся назад, на родину, став жертвой торговли человеческими органами.

Последние месяцы Аббасов не оставляет попыток связаться с посредниками, обманувших его, однако те не отвечают в мессенджере.

Сейчас расследованием дела Аббасова занимаются правоохранительные органы. Он полагает, что таких, как он, в Азербайджане много, и еще питает надежду, что ему вернут деньги.

Дело «черных трансплантологов» всплывает в Азербайджане не впервые. Ровно 15 лет назад, в 2010 году вокруг израильских «черных трансплантологов» разразился настоящий скандал, поскольку для пересадки органов члены ОПГ использовали частные клиники Азербаджана. В 2012 году в Израиле был задержан «черный трансплантолог» из банды, занимавшейся незаконными операциями в Косово и Азербайджане.

Один из 10 задержанных — некий Моше Харель предлагал жителям Турции и государств бывшего Советского Союза стать донорами почки, обещая им $20 тысяч за орган. Операции производились на территории Косова, после чего изъятые органы продавались по высокой цене.

Между тем израильское издание stmegi.com в 2018 году писал о том, что Окружной суд Беэр-Шевы приговорил выходца из бывшего СССР Михаэля Зиса, возглавлявшего группу «черных трансплантологов», к четырем годам тюремного заключения. Шломи Битон, один из его сообщников, был приговорен к пяти годам лишения свободы. Вполне вероятно, что это тот самый Михаэль, с которым столкнулся гражданин Азербайджана.

Согласно материалам расследования, Зис и Битон с 2012 по 2014 год провели 20 операций по изъятию почки у лиц, нуждающихся в деньгах.

Из материалов обвинительного заключения следует, что Михаэль Зис, в прошлом задерживавшийся за незаконную трансплантацию органов и лишенный права заниматься врачебной практикой профессиональным объединением врачей, с 2013 года «работал в паре» со своим давним знакомым Шломи Битоном. Битон искал потенциальных доноров почки среди молодежи, испытывающей серьезные финансовые трудности. Зис занимался оформлением документов, поиском реципиентов, а также договаривался с больницами в Турции о проведении операции.

По данным следствия, «черные трансплантологи» уговаривали израильтян становиться донорами с помощью обмана, а в некоторых случаях при помощи угроз. Они подделывали документы, не выплачивали полностью обещанный «гонорар» за пожертвованный орган, а также подвергали опасности жизнь донора, запрещая ему после возвращения из Турции, где проводилась операция, обращаться за медицинской помощью к израильским врачам. В одном из случаев, донору вместо обещанных 120 тысяч шекелей было выплачено лишь 60 тысяч.

Правоохранительные органы Израиля заинтересовались деятельностью профессора Михаэля Зиса в 2007 году. До этого по делу о незаконной трансплантации были арестованы и осуждены двое жителей Хайфы, выступавшие посредниками между донорами и «черным трансплантологом»: они подыскивали доноров для трансплантации почек среди своих знакомых. Известно, что посредники уговаривали четырех человек выехать с ними в Украину с целью донорства. Жертвам этой операции обещали заплатить по 7 тысяч шекелей за почку. В Украине «туристов из Израиля» ждал доктор Зис. По данным следствия, гонорар посредников составлял 125-136 тысяч долларов.

Израильтянин Михаэль Зис, уроженец Украины, репатриировавшийся в Израиль в 1989 году (на тот момент он проживал в Молдавской ССР), 12 октября 2007 года был арестован в Донецке. Арест проводился в рамках расследования дела о незаконной трансплантации органов. За день до ареста радиостанция «Немецкая волна» сообщала со ссылкой на официального представителя израильской госпрокуратуры, что большинство операций по пересадке донорских органов «черные трансплантологи» осуществляли в донецком Центре трансплантации почки. Руководство Донецкого центра трансплантации почек подтверждало присутствие доктора М.Зиса на некоторых операциях граждан Израиля, которые проводились в центре, однако отрицало проведение им каких-либо операций.

Сразу после задержания началось рассмотрение запроса властей Израиля и Молдовы на экстрадицию Зиса. 20 июля 2009 года украинская прокуратура значительно смягчила обвинения против Зиса. С него сняли главные, наиболее тяжкие обвинения – в незаконной трансплантации органов и в торговле людьми. 21 августа этого года Донецкий суд оправдал Зиса «за отсутствием состава преступления». Однако хирург оставался под стражей, так как рассматривалось требование израильских властей о его экстрадиции. 19 октября украинские власти приняли решение об экстрадиции Михаэля Зиса в Израиль.

В 2014 году против доктора Зиса вновь было начато расследование, на фоне которого минздрав вновь лишил его лицензии на шесть месяцев.

25 октября 2016 года полиция Израиля сообщила, что после скрытой фазы расследования, продолжавшейся несколько месяцев, по делу о «черных трансплантологах» были задержаны три человека: двое посредников и профессиональный врач.