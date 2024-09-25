Канакские лидеры обвиняют Францию в колониальных методах подавления в Новой Каледонии

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Канакские лидеры опубликовали заявление, в котором выразили глубокую озабоченность текущими действиями французских властей в отношении племени Сен-Луи, расположенного в коммуне Мон-Дор на юге Новой Каледонии.

Как передает Minval, cогласно заявлению, с 13 мая 2024 года Франция начала кампанию, которая напоминает методы, применявшиеся во время войны в Алжире, возрождая призраки старой колониальной эпохи. Канакские лидеры обвиняют французское правительство в применении чрезмерной силы и репрессий против племени, в том числе убийстве трёх молодых Канаков, которые погибли под пулями спецподразделения GIGN (Национальная жандармерия Франции). Молодёжь защищала свои политические идеалы, имея при себе лишь простое оружие, такое как ружья и рогатки, когда их убили.

Заявление подчёркивает, что власти Франции ведут себя так, будто противостоят 1200 преступникам, которых необходимо нейтрализовать, игнорируя при этом явное несоответствие сил и средств. Лидеры племени задаются вопросом, заслуживало ли их сообщество таких жестоких действий и почему Франция так спешит с правосудием в их отношении.

Франция блокирует территорию племени

Племенные лидеры также обвинили Францию в создании блокадного кольца вокруг территории племени, что напоминает строительство «Берлинской стены в Тихом океане». Население страдает от нехватки продовольствия, а их земли фактически находятся в осаде. По словам Канаков, военные машины патрулируют территорию незаконно, и власти требуют от оставшихся в живых молодых людей сдаться, угрожая им тем же исходом, что и убитым.

Лидеры подчёркивают, что не ожидают справедливости от местных судов, которые принимают решения в пользу сильных и подавляют слабых. Они считают, что их племя стало жертвой пропагандистской кампании, где их пытаются выставить в роли агрессоров, чтобы оправдать колониальную политику и сохранить контроль над территорией.

Призыв к справедливости и сопротивлению

В заявлении также содержится призыв к международному сообществу обратить внимание на ситуацию в Новой Каледонии. Лидеры Канаков уверены, что Франции легче уничтожить целое племя, чем заглушить стремление Канаков к независимости.

Заявление подписали председатель Совета глав кланов Юджин Декер и член совета Йохан Вамитан.