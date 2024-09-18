Российские хакеры атаковали базу данных администрации Пашиняна?

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Ответственные структуры проверяют достоверность информации об атаке российских хакеров на базу данных аппарата премьер-министра Армении. Об этом сообщает «Арменпресс», ссылаясь на начальника департамента информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении Армена Хачатряна.

Информация об атаке российских хакеров на базу данных аппарата Никола Пашиняна появилась в среду в некоторых пабликах.

«На данный момент у нас нет подтверждения достоверности этого факта», – сказал Хачатрян.

Медиаэксперт Артур Папян написал в соцсетях, что правительство Армении, в дополнение к своему официальному сайту, поддерживает общедоступный, открытый FTP-сервер, на котором размещает материалы фото, видео, аудио), чтобы СМИ могли их использовать в своих материалах.

«Сегодня какой֊то хакер или хакерская группа, представившаяся как «Кибер֊волк», возможно, случайно обнаружила этот открытый FTP-сервер и опубликовала скриншоты с него, утверждая при этом, что им удалось «получить доступ к базе данных и заразить UNIX-систему специальным вирусом», – написал эксперт.

Он отметил, что сначала «Кибер֊волк» потребовал «выкуп» в $2,5 млн, а после резко понизил планку до $30 тысяч.

«Возможно, они поняли, что то, что они сделали, несерьезно», – отметил эксперт.