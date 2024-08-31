Началась процедура отстранения Эммануэля Макрона от власти

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Французская партия «Непреклонная Франция» начала процедуру отстранения президента Эммануэля Макрона от власти. Об этом в социальной сети X сообщила глава парламентской фракции партии Матильда Пано.

Пано сообщила, что проект решения о начале процедуры импичмента президенту республики согласно статье 68 Конституции уже отправлен парламентариям на совместное подписание. Эта статья предусматривает отстранение президента от должности в случае нарушения им своих полномочий.

Поскольку партия «Непреклонная Франция» имеет 72 места в парламенте, она может предложить импичмент самостоятельно (для этого необходимо более 57 депутатов). Однако принимать инициативу или нет решает бюро Национального собрания (нижняя палата парламента). Затем законодательная комиссия должна утвердить текст резолюции, а две трети Ассамблеи должны поддержать его в течение двух недель. На следующих этапах этот процесс должна одобрить верхняя палата парламента – Сенат, где левые не имеют большинства. Если текст будет одобрен Сенатом, обе палаты соберутся вместе, и резолюцию должны поддержать 617 из 925 депутатов обеих палат.

Ранее партия Жана-Люка Меланшона «Непреклонная Франция» объявила, что она выразит недоверие любому правительству, не возглавляемому Люси Каст, которую президент Макрон отверг в качестве премьер-министра.