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Главное Общество

В Баку запущена услуга bike-sharing

В Баку запущена услуга bike-sharing

В Баку запущена услуга bike-sharing по прокату велосипедов.

Об этом сообщили в Агентстве наземного транспорта (AYNA).

Система позволяет взять напрокат велосипед и вернуть его на любую парковку.

В почти 50 точках, созданных для парковки микромобильных транспортных средств в Баку, установлены соответствующие конструкции, а также размещены табло с информацией об аренде велосипедов.

Создавая велопарковки, учитывалась их близость к станциям метро, автобусным остановкам, учебным учреждениям и крупным торговым центрам.

На информационных щитах указаны QR-коды. Выполнить процесс активации и деактивации велосипедов можно, перейдя в программное обеспечение через QR-коды на мобильных устройствах. Через приложение также можно увидеть ближайшие парковочные места.

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