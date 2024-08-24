В горных районах Азербайджана возможны кратковременные дожди

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Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 25 августа. Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе Министерства экологии и природных ресурсов, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Будет преобладать периодически усиливающийся северо-западный ветер. Температура воздуха ночью составит 20-25°, днем – 28-32° тепла. Атмосферное давление снизится с 758 до 756 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью 60-70 процентов, днем – 50-55 процентов.

На абшеронских пляжах будет наблюдаться усиливающийся северо-западный ветер. Температура морской воды на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит 26-27°, на южных (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) – 27-28°.

В регионах Азербайджана будет в основном без осадков. Однако в некоторых горных местностях возможны кратковременные дожди с грозами. Ночью и утром в ряде горных районов ожидается слабый туман. Восточный ветер местами периодически усилится. Температура воздуха ночью – 22-27°, днем – 33-38° тепла, в горах ночью – 13-18°, днем – 20-25 ° тепла.