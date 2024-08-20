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Путин посетил мечеть имени пророка Исы в Чечне (видео)

Путин посетил мечеть имени пророка Исы в Чечне (видео)

Президент РФ Владимир Путин в Грозном посетил новую мечеть имени пророка Исы.

Президент России осмотрел ее в сопровождении главы республики Рамзана Кадырова, муфтия Чечни, председателя Духовного управления мусульман Чеченской республики Салаха Межиева, советника главы Чечни по вопросам строительства религиозных учреждений Амруди Эдильгириева и мэра Грозного Хас-Магомеда Кадырова.

Мечеть имени пророка Исы является уменьшенным прототипом мечети в центре города Шали в стиле Средне-Азиатской архитектуры конца первого и начала второго тысячелетий. Мечеть имеет два этажа и может вмещать в себя до 5 тыс. молящихся.

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