Французская пловчиха поранила руки о заросли ежевики при заплыве в Сене

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Пловчиха из Франции Осеан Кассиньоль пожаловалась на колючие кустарники на дне реки Сены, в водах которой проходил заплыв на 10 километров. Об этом пишет Valeurs Actuelles.

По словам спортсменки, пловцы сильно порезали руки о колючки. Также она рассказала о сильных течениях между мостами.

— Я думаю, они все равно могли бы срезать ежевику. В саду у воды мы немало порезали руки и руки. Там тонут люди, и не каждый сможет проплыть по такому течению. Мы проплыли шесть кругов, и все шесть подъемов были очень сложными, — цитирует издание слова Кассиньоль.

Победила в заплыве голландка Шарон ван Ровендаль, а чемпионка предыдущих игр, бразильянка Ана Марсела Кунья, стала четвертой.