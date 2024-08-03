Министр: Боеготовность армии должна всегда быть на высшем уровне

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«Следует быть готовыми отразить любую провокацию и поддерживать уровень подготовки и профессионализма Азербайджанской Армии на высшем уровне, чтобы никто не мог говорить с нами на языке диктата и ультиматума».

Об этом заявил министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов 3 августа на расширенном заседании коллегии министерства обороны по итогам первого полугодия 2024 года.

Министр обороны отметил важность освоения правильной эксплуатации и эффективного применения в бою принятых на вооружение современного оружия и техники.