В Кыргызстане обеспокоены возможным ужесточением в РФ миграционных правил

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Заместитель председателя Кабинета министров Кыргызстана Эдиль Байсалов поставил под сомнение смысл участия в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), если ужесточение миграционного порядка в России затронет граждан Кыргызстана.

Об от этом говорится в публикации Э.Байсалова в соцсети Х.

«Мы исходим из того, что эти и другие обсуждаемые в Государственной Думе РФ поправки и ограничения не относятся к гражданам Кыргызской Республики. Согласно основополагающим принципам ЕАЭС, наши граждане обладают свободным и равноправным доступом к трудовому рынку. В случае какой-либо другой интерпретации и приравнивания наших граждан к мигрантам из третьих стран, нам будет очень сложно обосновывать нашему народу смысл участия в ЕАЭС», – говорится в публикации.

Отметим, что 31 июля в Госдуму России был внесен законопроект, который предлагает запретить трудовым мигрантам работать в медицинской и фармацевтической сферах, а также в школьном и дошкольном образовании. Также предусматривается ограничение для иностранцев на работу курьерами, если их заработная плата будет превышать 100-120 тысяч рублей в месяц.