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Орбан высказался об открытии Олимпиады в Париже

Орбан высказался об открытии Олимпиады в Париже

Церемония открытия Олимпийских игр в Париже показала, что у Запада нет общей моральной основы.

Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, комментируя мероприятие во время выступления в румынском городе Бэиле-Тушнад.

При этом он подчеркнул, что страны Центральной Европы, напротив, отстаивают сохранение национальных государств. Из определенного набора ценностей, по его словам, вытекают общие моральные требования, которые строятся на библейской основе.

«Запад думает, что национальные государства больше не существуют. Вследствие этого они отрицают, что существуют общие культура и строящаяся на ней общая мораль. Нет общей морали — если вы смотрели вчерашнее открытие Олимпийских игр, вы могли это видеть», – отметил Орбан.

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