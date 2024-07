Азербайджан и Сомали обсудили укрепление экономических связей (фото)

Азербайджан и Сомали обсудили потенциальное партнерство в сфере энергетики.

Об этом сообщил министр экономики Микаил Джаббаров в своем аккаунте в социальной сети X.

«На встрече с министром иностранных дел и международного сотрудничества Сомали Ахмедом Моаллимом Фиги обсудили укрепление двусторонних экономических связей и потенциальное партнерство в сфере энергетики», — отметил он.

During the meeting with Ahmed Moallim Fiqi, Minister of Foreign Affairs and International Cooperation of the Federal Republic of #Somalia, our discussions centered on promoting bilateral #economic relations and exploring opportunities for collaboration in the #energy sector.… pic.twitter.com/waz8MgriBj

— Mikayil Jabbarov (@MikayilJabbarov) July 25, 2024