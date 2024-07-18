Сторонники Трампа требуют от него покинуть президентскую гонку

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Высокопоставленные члены Демократической партии США считают, что президенту Джо Байдену всё-таки придётся выйти из президентской гонки уже на предстоящих выходных, пишет Axios со ссылкой на несколько неназванных демократов. Портал сообщает, что по этому поводу растёт давление со стороны демократов в конгрессе.

Как рассказал собеседник издания, сам Байден уже смирился с растущим давлением и плохими результатами опросов общественного мнения. Совокупность этих факторов делает невозможным продолжение предвыборной кампании, отмечают источники.

«Я молюсь о том, что он поступит правильно, и он движется в этом направлении», — сказал собеседник.