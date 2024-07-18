Армяне бесцельно закладывали мины даже в отсутствие военных действий |
Анкара осудила провокацию израильского министра |
Ильхам Алиев встретился с Шольцем (фото) |
«ЕК считает Азербайджан надёжным партнёром». Спич Алиева в ходе круглого стола в Оксфорде (фото, видео) |
Алиев обсудил с Фиалой расширение экономических связей между странами (фото, видео) |
Временный поверенный в делах КНР в Армении исключает направленность отношений с Азербайджаном против третьих стран |
Вырос товарооборот между Азербайджаном и Россией |
В Баку подписана Декларация о создании Международного освободительного фронта |
Неожиданный поворот: ситуация на переговорах изменилась |
Главное Политика

Сторонники Трампа требуют от него покинуть президентскую гонку

Сторонники Трампа требуют от него покинуть президентскую гонку

Высокопоставленные члены Демократической партии США считают, что президенту Джо Байдену всё-таки придётся выйти из президентской гонки уже на предстоящих выходных, пишет Axios со ссылкой на несколько неназванных демократов. Портал сообщает, что по этому поводу растёт давление со стороны демократов в конгрессе.

Как рассказал собеседник издания, сам Байден уже смирился с растущим давлением и плохими результатами опросов общественного мнения. Совокупность этих факторов делает невозможным продолжение предвыборной кампании, отмечают источники.

«Я молюсь о том, что он поступит правильно, и он движется в этом направлении», — сказал собеседник.

Теги:
Из этой рубрики
Пашинян и Макрон обсудили мирное урегулирование между Ереваном и Баку (видео)
Политика

Пашинян и Макрон обсудили мирное урегулирование между Ереваном и Баку (видео)

2024/07/18, 22:47
Назначен координатор работы наблюдателей от МПА СНГ на выборах в Азербайджане
Политика

Назначен координатор работы наблюдателей от МПА СНГ на выборах в Азербайджане

2024/07/18, 22:21
Орбан отчитался о визитах в Россию, Украину, Китай и США
Политика

Орбан отчитался о визитах в Россию, Украину, Китай и США

2024/07/18, 22:08
Анкара осудила провокацию израильского министра
Политика

Анкара осудила провокацию израильского министра

2024/07/18, 21:41
Ильхам Алиев встретился с Шольцем (фото)
Политика

Ильхам Алиев встретился с Шольцем (фото)

2024/07/18, 21:14
Президент Алиев на официальном приеме в Оксфорде
Политика

Президент Алиев на официальном приеме в Оксфорде

2024/07/18, 21:07
СМИ: Демократы отложили выдвижение Байдена на участие в выборах
Политика

СМИ: Демократы отложили выдвижение Байдена на участие в выборах

2024/07/18, 20:59
Ильхам Алиев на пленарной сессии закрытия саммита ЕПС
Политика

Ильхам Алиев на пленарной сессии закрытия саммита ЕПС

2024/07/18, 20:40
Бисеп: Франция - «чемпион» по преступлениям против человечности
Политика

Бисеп: Франция – «чемпион» по преступлениям против человечности

2024/07/18, 19:46