В Кремле начались переговоры Орбана с Путиным (видео)

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В Кремле начались переговоры премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и президента России Владимира Путина, сообщил телеграм-канал Minval — LIVE.

Путин заявил, что Орбан прибыл в Москву, в том числе как председатель Совета ЕС. Он попросил Орбана ознакомить его с позицией Венгрии и ЕС по войне в Украине.

Сообщается, что Путин ознакомит Орбана с нюансами своей «мирной инициативы».

В ходе встречи Орбан назвал встречу с Путиным «особенной» и заявил, что Венгрия скоро станет единственной страной в Европе, которая сможет вести диалог и с Россией, и с Украиной.