Завтра будет пекло!

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Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается 39 градусов тепла, сообщает «Азертадж» со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу Министерства экологии и природных ресурсов.

В Баку и на Абшеронском полуострове осадков не ожидается. Северо-западный ветер днем сменится на северо-восточный. Температура воздуха ночью составит 21-26°, днем 34-39° тепла. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 60-70, днем 35-40 процентов.

В районах Азербайджана осадков преимущественно не ожидается, однако днем в некоторых горных районах возможны кратковременные дожди. Дожди местами примут интенсивный характер, пройдут грозы, выпадет град. Ночью и утром местами возможен туман. Ветер восточный, днем его порывы в некоторых местах будут периодически усиливаться. По прогнозам, ночью температура воздуха составит 21-26°, днем 35-39° тепла, в горах ночью 8-13°, днем 20-25 ° тепла.