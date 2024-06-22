Сотрудники МЧС спасли утопавших в горной реке (фото, видео)

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В селе Галейбугурд Шамахинского района три человека оказались в опасной ситуации из-за селевого потока, накрывшего часть реки Гырхбулак, протекающей через территорию населенного пункта, сообщили в пресс-службе МЧС.

Отмечается, что в связи с информацией на место инцидента незамедлительно были направлены сотрудники Шамахинской районной пожарной части Государственной службы пожарной охраны МЧС.

Прибывшие на место спасатели-пожарные обнаружили автомобиль «Нива» с тремя людьми, оказавшийся в ловушке бушующей реки.

Используя различные средства, они сумели добраться до попавших в беду граждан и эвакуировать их в безопасное место. Благодаря самоотверженным и профессиональным действиям спасателей, жизни трех человек были спасены.