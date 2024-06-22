В столичном регионе установится 33-градусная жара |
Россия потеряла в Украине еще 1110 военнослужащих |
«Наша цель – чтобы страны и компании сосредоточились на спасении планеты». Полный текст интервью Алиева Euronews (фото, видео) |
Ильхам Алиев: Мы намерены обеспечить экспорт возобновляемых энергоресурсов |
Алиев: Азербайджан привлекателен и инвестициями в возобновляемые источники энергии |
Армяне открыли огонь в кяльбаджарском направлении (видео) |
Французское издание разоблачило антиазербайджанскую ложь армянского лобби |
Азербайджан во власти ливней |
Израиль обещает Армении «серьезные последствия» из-за признания Палестины |
Главное Общество

Сотрудники МЧС спасли утопавших в горной реке (фото, видео)

Сотрудники МЧС спасли утопавших в горной реке (фото, видео)

В селе Галейбугурд Шамахинского района три человека оказались в опасной ситуации из-за селевого потока, накрывшего часть реки Гырхбулак, протекающей через территорию населенного пункта, сообщили в пресс-службе МЧС.

Отмечается, что в связи с информацией на место инцидента незамедлительно были направлены сотрудники Шамахинской районной пожарной части Государственной службы пожарной охраны МЧС.

Прибывшие на место спасатели-пожарные обнаружили автомобиль «Нива» с тремя людьми, оказавшийся в ловушке бушующей реки.

Используя различные средства, они сумели добраться до попавших в беду граждан и эвакуировать их в безопасное место. Благодаря самоотверженным и профессиональным действиям спасателей, жизни трех человек были спасены.

 

Теги:
Из этой рубрики
Сотрудники МЧС спасли утопавших в горной реке (фото, видео)
Общество

Сотрудники МЧС спасли утопавших в горной реке (фото, видео)

2024/06/22, 15:23
В Баку проведен общегородской субботник (фото)
Общество

В Баку проведен общегородской субботник (фото)

2024/06/22, 14:08
В столичном регионе установится 33-градусная жара
Общество

В столичном регионе установится 33-градусная жара

2024/06/22, 14:00
Сабит Алиев возглавил список лучших стоматологов-хирургов Москвы
Общество

Сабит Алиев возглавил список лучших стоматологов-хирургов Москвы

2024/06/22, 13:38
В Шамахинском районе сель снес автомобиль с людьми, на помощь пришли спасатели (видео)
Общество

В Шамахинском районе сель снес автомобиль с людьми, на помощь пришли спасатели (видео)

2024/06/22, 13:06
МТСЗ передало под опеку семьям 20 детей
Общество

МТСЗ передало под опеку семьям 20 детей

2024/06/22, 12:55
Генерал Гулиев просит о свободе
Общество

Генерал Гулиев просит о свободе

2024/06/22, 12:30
Землячество казаков провело в Баку международную акцию "Свеча памяти" (фото)
Общество

Землячество казаков провело в Баку международную акцию «Свеча памяти» (фото)

2024/06/22, 12:04
Подземный толчок на Каспии
Общество

Подземный толчок на Каспии

2024/06/22, 11:55